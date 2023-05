Wawrinka - Ramos-Viñolas au 1er tour à Paris

Stan Wawrinka (ATP 88) affrontera un pur spécialiste de la terre battue au 1er tour à Roland-Garros. Le vainqueur de l'édition 2015 se frottera à l'Espagnol de 35 ans Albert Ramos-Viñolas (ATP 66).

Le Vaudois (38 ans) peut avoir le sourire à l'issue du tirage au sort. Il évite de devoir affronter d'emblée un cador, et se mesurera à un adversaire qu'il a battu à sept reprises en sept affrontements. Son dernier duel avec 'ARV' a d'ailleurs eu pour cadre Roland-Garros, en quart de finale de l'édition 2016.

En cas de succès, Stan Wawrinka peut espérer réaliser un beau parcours. Les premières têtes de série susceptibles de se dresser sur sa route sont Daniel Evans (no 20) au 2e tour et Karen Khachanov (no 11) au 3e, soit deux joueurs dont la terre battue n'est pas la surface favorite.

Deuxième Suisse admis dans le tableau final, Marc-Andrea Huesler (ATP 81) aura également un 1er tour à sa portée. Le gaucher zurichois se frottera à l'Allemand Daniel Altmaier (ATP 72), lequel a remporté leur unique duel, avec la perspective de défier l'outsider Jannik Sinner (no 8) au 2e tour.

Tirage favorable pour Bencic

Chez les dames, Belinda Bencic (no 12) et Jil Teichmann (WTA 75) figurent dans la même partie de tableau. Toutes deux pourraient affronter la Grecque Maria Sakkari (no 8): Teichmann au 3e tour, Bencic en 8e de finale.

En panne de confiance, Jil Teichmann devra cependant tout d'abord vaincre Sara Errani (WTA 70), finaliste en 2012 sur la terre battue parisienne, au 1er tour. Il s'agira de son premier affrontement avec l'Italienne de 36 ans.

Belinda Bencic entrera quant à elle en lice face à une qualifiée ou à une 'lucky loser', avant un éventuel 2e tour face à une invitée. Un tirage favorable, mais la St-Galloise n'a plus joué depuis sa finale perdue début avril à Charleston en raison d'une douleur à la hanche,

