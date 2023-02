Une deuxième finale en 2023 pour Belinda Bencic

Les feux sont toujours au vert pour Belinda Bencic (WTA 9). Ce dimanche, la Championne olympique disputera à Abu Dhabi sa deuxième finale de l'année.

Titrée à Adelaide, elle sera opposée à la gagnante de la rencontre entre la Russe Liudmila Samsonova (WTA 19) et la Chinoise Qinwen Zheng (WTA 29). Elle abordera cette finale, la 17e de sa carrière, avec les faveurs du pronostic.

La route vers un éventuel huitième titre passait donc par une revanche devant Beatriz Haddad Maia (WTA 14), cette gauchère qui l'avait battue l'an dernier à Toronto et qui, surtout, avait éliminé la veille la Championne de Wimbledon et finaliste de Melbourne Elena Rybakina. Mais face à la Brésilienne, Belinda Bencic a rendu une copie magistrale. Après avoir concédé la première balle de break de la rencontre, elle a imposé son jeu toujours aussi créatif pour prendre le large au score. Elle n'a plus laissé la moindre ouverture à sa rivale qui ne devait gagner que 11 points à la relance sur l'ensemble du match.

Avec cette onzième victoire depuis le début de l'année, Belinda Bencic s'affirme avec la championne d'Australie Aryna Sabalenka comme la joueuse à battre en 2023. Une joueuse métamorphosée depuis qu'elle s'entraîne avec Dmitry Tursunov. 'Le travail réalisé à l'entraînement paie en compétition. Je ne pensais pas que nous pouvions tirer aussi vite les fruits de nos efforts, souligne Belinda Bencic. Mais cela ne signifie pas que nous allons lever le pied.'

Belinda Bencic est donc prête à enchaîner avec cette finale de dimanche à Abu Dhabi – elle débutera à 14.00 heure suisse - et le tournoi de Doha la semaine prochaine où elle devrait croiser la route de la no 1 mondiale Iga Swiatek en quart de finale. La Polonaise est d'ailleurs la seule à l'avoir battue cette année avec Aryna Sabalenka...

/ATS