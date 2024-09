Un 3e titre majeur pour Sabalenka

Aryna Sabalenka (no 2) a décroché samedi son troisième titre du Grand Chelem, le premier à New York.

La Bélarusse a dominé l'Américaine Jessica Pegula (no 6) 7-5 7-5 en 1h53' en finale de l'US Open.

Double tenante du titre à l'Open d'Australie, Aryna Sabalenka ajoute donc un troisième trophée majeur sur dur à son palmarès. Ceci un an après avoir subi la loi d'une autre Américaine, Coco Gauff, pour sa première finale à Flushing Meadows (2-6 6-2 6-3).

La Bélarusse de 26 ans a d'ailleurs bel et bien retenu les leçons de la finale 2023, dans laquelle elle n'avait su maîtriser ni ses nerfs ni ses émotions après que le public du Stade Arthur Ashe avait mis le feu pour pousser Coco Gauff. La première manche aurait pourtant pu tourner au cauchemar pour elle, la deuxième plus encore.

Un scenario improbable

Aryna Sabelenka menait en effet tranquillement 5-2 dans le premier set, avant de perdre le fil de son tennis. A 5-5, elle a même dû écarter une balle de break qui aurait pu tout changer. Mais elle a tenu son service, avant de s'adjuger la première manche sur sa cinquième balle de set grâce à un revers slicé parfaitement touché.

La joueuse de Minsk a également su garder son calme dans une seconde manche au scenario encore plus déroutant. Elle s'est ainsi retrouvée menée 3-5, après avoir manqué une balle de 4-0 qui avait le poids d'une balle de match. Mais elle a su élever son niveau de jeu dans le 'money time' pour effacer le traumatisme vécu un an plus tôt.

A deux longueurs de Swiatek

Aryna Sabalenka est ainsi la première joueuse à gagner les deux Majeurs disputés sur dur durant une même saison depuis la jeune retraitée Angelique Kerber en 2016. Avec trois sacres au total, elle grimpe par ailleurs au 4e rang parmi les joueuses en activité comptant le plus de titres du Grand Chelem, derrière Venus Williams (7), le no 1 mondial Iga Swiatek (5) et Naomi Osaka (4).

/ATS