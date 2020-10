Stricker attend Riedi

Un Suisse au moins disputera la finale du simple garçons à Roland-Garros.

Dominic Stricker s'est qualifié en battant l'Argentin Juan Bautista Torres 6-0 5-7 6-0 dans la première demi-finale. Il pourrait retrouver samedi le Zurichois Lendro Riedi.

Tête de série no 7 et 10e du classement ITF juniors, Dominic Stricker a concédé vendredi son premier set de la semaine, en cinq matches disputés. Mais il a survolé les débats dans les première et troisième manches face à Juan Bautista Torres, qui pointe au 23e rang mondial. Il n'a ainsi perdu que six points dans le set initial, bouclé en à peine plus d'un quart d'heure.

Dominic Stricker marche donc sur les traces de Stan Wawrinka, qui était devenu en 2003 à Paris le quatrième Helvète à inscrire son nom au palmarès du simple garçons dans un tournoi majeur (après Heinz Günthardt, Roger Federer et Roman Valent). Le Bernois affrontera en finale le protégé d'Yves Allegro Leandro Riedi, 11e du classement ITF, ou le Néerlandais Guy Den Ouden (47e mondial).

