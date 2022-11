Golubic offre un premier point à la Suisse

La Suisse mène 1-0 face au Canada vendredi à Glasgow dans une rencontre dont le vainqueur se qualifiera pour les demi-finales de la Billie Jean King Cup.

Viktorija Golubic (WTA 77) s'est en effet imposée 2-6 6-3 6-4 devant l'ex-no 4 mondial Bianca Andreescu (WTA 45) dans le match d'ouverture.

Titularisée à la place d'une Jil Teichmann victorieuse mais guère convaincante mercredi face à Elisabetta Cocciaretto, Viktorija Golubic a donc pleinement justifié le choix du capitaine Heinz Günthardt. Elle a pourtant vécu un premier set cauchemardesque, ne passant que 47% de premières balles de service.

Punie sur chaque balle courte dans cette première manche, la Zurichoise de 30 ans a su se montrer plus agressive dès l'entame du deuxième set. Plus efficace sur son engagement, plus régulière à l'échange, elle a aussi profité d'une baisse de régime de la lauréate de l'US Open 2019 pour renverser la vapeur.

'Mon équipe m'a tellement soutenue. Sans eux, j'aurais perdu en deux sets secs. Le public m'a aussi donné l'énergie nécessaire. J'étais nerveuse en début de match, mais j'ai tout donné', a lâché Viktorija Golubic, qui a également tremblé au moment de conclure puisqu'elle a manqué une première occasion sur son service à 5-2 au troisième set.

A Bencic de conclure

Belinda Bencic (WTA 12). qui affronte Leylah Fernandez (WTA 40) dans le deuxième simple, a donc l'occasion d'offrir un ticket de demi-finaliste à son équipe. La St-Galloise a perdu deux des trois duels livrés face à la gauchère canadienne mais a gagné le plus récent, il y a moins d'un mois à Guadalajara (7-5 6-7 6-3).

