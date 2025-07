Bencic: « Je suis très fière de mon tournoi »

Belinda Bencic retenait le positif après son élimination en demi-finale de Wimbledon. 'Je suis très fière de mon tournoi', a-t-elle souligné d'emblée en conférence de presse.

'J'ai donné le meilleur de moi-même, et je n'ai aucun regret', malgré la cuisante défaite subie jeudi face à Iga Swiatek (6-2 6-0). 'Elle était tout simplement trop forte, et j'étais un peu juste', a-t-elle poursuivi, se disant 'très motivée pour les prochains tournois.'

Belinda Bencic était d'autant plus fière de son parcours qu'elle n'a pas toujours évolué à son meilleur niveau. 'Je n'ai pas l'impression d'avoir joué un tennis de rêve dans tous mes matches. Mais j'ai réussi à m'en sortir, ce qui me donne plus de confiance que si j'avais toujours sorti le grand jeu', s'est-elle réjouie.

'J'ai l'intention de m'appuyer sur cela', a encore expliqué la championne olympique de Tokyo 2021, qui est largement en avance sur son tableau de marche: 'J'ai déjà atteint mon objectif, qui était d'être à nouveau dans le top 20 à la fin de l'année', s'est-elle également réjouie.

Mais elle ne va pas se reposer sur ses lauriers. 'Je veux continuer à progresser dans le classement à l'occasion de mes prochains tournois. J'espère pouvoir franchir un palier supplémentaire car, comme je l'ai dit, je n'ai pas eu l'impression de toujours jouer mon meilleur tennis', a-t-elle martelé.

'Il y a des choses que je peux améliorer physiquement, et tennistiquement aussi', a encore lâché Belinda Bencic. 'J'ai l'impression que mon coup droit s'améliore constamment', a-t-elle précisé. 'J'espère pouvoir construire sur cette base'. Une base solide pour une joueuse devenue maman il y a 15 mois à peine.

