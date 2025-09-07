Alcaraz s'offre un 6e Majeur et la place de no 1

Carlos Alcaraz est à nouveau sur le toit du monde.

L'Espagnol de 22 ans a remporté dimanche son deuxième US Open, s'imposant 6-2 3-6 6-1 6-4 en 2h42' en finale face au tenant du titre Jannik Sinner. Il déloge ainsi l'Italien de la 1re place du classement ATP.

Ce sacre est déjà le sixième dans un tournoi du Grand Chelem pour Carlos Alcaraz, qui est également double lauréat de Wimbledon (2023, 2024) ainsi que de Roland-Garros (2024, 2025). L'Ibère avait déjà triomphé à New York en 2022, devenant alors à 19 ans le plus jeune no 1 mondial de l'histoire du tennis masculin.

Privé de 'hat trick' à Wimbledon par son grand rival Jannik Sinner deux mois plus tôt, Carlos Alcaraz a donc pris une cinglante revanche sur un joueur qui avait également triomphé en janvier lors de l'Open d'Australie. Sa première manche fut d'ailleurs un modèle du genre, avec 11 coups gagnants pour seulement 2 fautes directes.

Jannik Sinner a pourtant su élever son niveau de jeu dès l'entame du deuxième set, profitant aussi d'une légère baisse de régime de son adversaire. Mais l'Italien n'est pas parvenu à poursuivre sur sa lancée, contrairement à ce qui s'était produit sur le gazon de Wimbledon où il s'était imposé 4-6 6-4 6-4 6-4 en finale.

Impressionnant au service, Carlos Alcaraz en a remis une couche dans la troisième manche, menant rapidement 5-0 face à un Jannik Sinner à nouveau moins en jambes, et n'a dès lors plus desserré son étreinte. Jannik Sinner ne se sera au final procuré qu'une seule balle de break dans une partie qui n'aura pas atteint les sommets espérés.

Avec cet échec, Jannik Sinner regrettera peut-être un peu moins les trois balles de match manquées ce printemps à Roland-Garros face au même adversaire. L'Italien de 24 ans - dont le retard sur Carlos Alcaraz au classement mondial sera de 760 unités - reste donc bloqué à quatre titres majeurs en six finales disputées à ce niveau.

Une présence encombrante

A noter que cette partie a démarré avec plus d'une demi-heure de retard. La présence du président américain Donald Trump a contraint les organisateurs à augmenter les mesures de sécurité, ce qui a ralenti l'entrée des spectateurs dans le Stade Arthur Ashe. Stade qui était d'ailleurs encore à moitié vide pour les premiers échanges.

La visite de Donald Trump a eu d'autres conséquences. La Fédération américaine (USTA) a en effet demandé aux diffuseurs du tournoi de censurer les éventuelles réactions négatives des quelque 23'000 spectateurs durant cette finale tant attendue. Et celles-ci n'ont pas tardé, Donald Trump ayant été hué avant le début du match...

/ATS