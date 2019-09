Roger Federer peut trembler

Rafael Nadal se rapproche de Roger Federer. L’Espagnol a remporté l’US Open de tennis la nuit dernière. Il s’est défait du Russe Daniil Medvedev à New York. Le Majorquin a dû lutter pour l’emporter en cinq manches, 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4, après 4h49’ de jeu. Rafael Nadal décroche ainsi son 19e titre en Grand Chelem.

Le record de Roger Federer tremble plus que jamais. Le Bâlois ne possède plus qu’une seule longueur d’avance sur Rafael Nadal, autant dire que Roger Federer est dans la ligne de mire de l’Espagnol. Il pourrait même être effacé des tabelles dès le milieu de l’année prochaine si son ami s’impose à l’Open d’Australie puis à Roland-Garros.





Le vent dans le dos pour Rafael Nadal

La forme du moment parle clairement en faveur du Majorquin. Il est en train de boucler la saison avec deux Grands Chelems de pluss à son palmarès. Il devrait retrouver la place de numéro 1 mondial d’ici quelques semaines. Et n’oubliez pas qu’il reste le roi incontesté de la terre battue ce qui devrait lui offrir encore quelques victoires à Roland-Garros. Dans le même temps, Roger Federer ne s’est hissé qu’une fois cette année en finale d’un Majeur.





Roger Federer reste le maître

Si on regarde les statistiques avec plus d’optimisme pour le Bâlois, on peut aussi se dire que Rafael Nadal n’a gagné qu’une fois en Australie, c’était en 2009. Et que Roger Federer semble toujours capable de coups d’éclat, lui qui a quand même remporté trois Grands Chelems lors des deux dernières saisons. L’année prochaine promet donc déjà d’être passionnante sur les courts de la planète, d’autant qu’il y aura aussi un titre olympique à engranger. /msc