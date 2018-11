Un Federer des très mauvais jours battu par Nishikori

Les premiers pas de Roger Federer dans son 16e Masters ont donné lieu à un gros et inquiétant couac. A Londres, le no 3 mondial s'est incliné 7-6 6-3 face au Japonais Kei Nishikori (ATP 9) au terme d'un match qui a tout sauf été à la hauteur de l'événement.

Les deux joueurs se sont livrés à un festival de fautes directes et de choix douteux, rendant au final une copie bien loin des standards d'un Masters. Avec, en guise de conclusion pour Federer, une défaite alarmante et difficilement explicable.

Certes le Bâlois n'a jamais paru dans son assiette, avec une balle ne giclant désespérément pas de sa raquette. Un peu comme aux Swiss Indoors, que le Maître avait quand même fini par remporter malgré une impression générale mitigée. Il n'en demeure pas moins que le Suisse n'a pas non plus été vraiment inquiété par un Nishikori lui aussi très maladroit.

Serein sur son service, Federer a mené deux fois 0-30 dans la première manche sans pouvoir conclure, avant de connaître un trou d'air dans un tie-break, durant lequel il s'est retrouvé à 1-6.

Le niveau de jeu n'a pas été meilleur en deuxième manche et, là encore, Federer a perdu le fil malgré un break (enfin!) d'entrée. Sauf que le Bâlois a lui aussi cédé son service dans la foulée... Et qu'il a de nouveau été breaké plus tard (4-2), concédant à son adversaire - contre lequel il restait sur six victoires de rang (désormais 7-3 dans les confrontations) - un avantage décisif et définitif.

Roger Federer a paru absent, le regard dans le vague, étranger à son propre corps et au match. A se demander s'il ne souffre pas de problèmes physiques, lui dont le dos reste fragile, qui plus est à 37 ans.

Alors l'homme qui espère soulever dimanche prochain à Londres le 100e trophée de son inimaginable carrière devra impérativement retrouver ses sensations mardi contre l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 8). Le Suisse est mené 2-1 par l'Autrichien, ayant perdu les deux derniers duels. Trois rencontres - dont une sur dur, celle gagnée par RF - qui remontent à 2016. Une défaite sonnerait le glas des ambitions du no 3 mondial qui n'a raté le rendez-vous des demi-finales du tournoi des maîtres qu'à une seule reprise (en 2008) en quinze participations. /ats