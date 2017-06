Stan Wawrinka se paie le numéro un mondial

Stan Wawrinka jouera sa quatrième finale de Grand Chelem. Le Vaudois a battu Andy Murray 6-7 6-3 5-7 7-6 6-1 vendredi après-midi à Roland-Garros, après plus de 4 heures 30 de jeu. Dès le premier point de cet incroyable combat sur la terre battue parisienne, le Suisse a essayé de prendre de vitesse le Britannique par des frappes très puissantes, autant en coups droits qu’en revers. Le numéro un mondial a, certes, merveilleusement défendu en essayant de faire durer l’échange le plus longtemps possible, mais il a finalement plié sous les 87 coups gagnants d’un Stan Wawrinka qui n’a jamais douté. Le Vaudois a d’ailleurs terminé la partie par un énième revers frappé le long de la ligne.

Le Vaudois jouera donc sa seconde finale à Roland-Garros dimanche, après son titre en 2015. Il défiera en finale le vainqueur de l’autre demi-finale entre l’Espagnol Rafael Nadal et l’Autrichien Dominik Thiem. /jeb