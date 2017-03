La peinture sèche à la Swiss Tennis Arena

La peinture verte sur les courts de tennis de la Swiss Tennis Arena est encore en train de sécher. Mais d’ici le 8 avril, tout sera prêt, c’est le président de Swiss Tennis qui l’assure. « J’ai beaucoup construit dans ma vie privée, je peux vous dire que là, c’est pratiquement fini ».

Les ouvriers posent encore les installations électriques. Les loges sont meublées. Quant à la grande halle, elle fait très vide. Les trois courts de couleur bleue sont nus sans leur filet. Surtout, les tribunes sont invisibles.

Tribunes rétractables

Sur les côtés du bâtiment, deux grandes parois de fer sont visibles. « Les tribunes sont rétractables, elles sortent lorsque l’on appuie sur un bouton. Suivant les besoins en capacité, il est possible de les ouvrir plus ou moins, ou d’en ouvrir une et de garder l’autre fermée », explique René Stammbach.

La capacité maximale est de 2’500 places. En comptant les loges, 2'800 personnes peuvent assister à un événement dans la halle.

Halle multifonctionnelle

Swiss Tennis utilisera elle-même son bâtiment afin d’augmenter le nombre de places d’entraînement à disposition de ses joueurs. Mais la halle permet aussi bien d’autres affectations. « On peut y organiser des assemblées générales, des expositions, des concerts et d’autres événements », précise René Stammbach.

La halle aura coûté 8,5 millions de francs à Swiss Tennis. Un montant que l’organisation entend amortir d’ici une vingtaine d’années. /jore