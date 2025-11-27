Un 47e succès pour Marco Odermatt

Deuxième course de la saison pour Marco Odermatt, et deuxième victoire ! Le Nidwaldien, qui ...
Un 47e succès pour Marco Odermatt

Un 47e succès pour Marco Odermatt

Photo: KEYSTONE/AP/John Locher

Deuxième course de la saison pour Marco Odermatt, et deuxième victoire !

Le Nidwaldien, qui avait gagné le géant d'ouverture à Sölden, a remis ça jeudi à Copper Mountaint à l'occasion du premier super-G de l'hiver.

Le champion du monde en titre de la discipline s'est imposé avec une marge infime (0''08) sur son dauphin Vincent Kriechmayr. Encore en retard au dernier intermédiaire, il a fait la différence dans le dernier mur en tendant au maximum sa trajectoire pour reprendre 15 centièmes de seconde à l'Autrichien.

Comme l'an dernier, Marco Odermatt a donc triomphé dans le premier super-G de la saison. Le triple lauréat du petit globe de la discipline a ainsi cueilli son 47e succès en Coupe du monde, le 16e dans la spécialité. Seuls Hermann Maier (24 victoires) et Aksel Lund Svindal (17) ont fait mieux en super-G.

Derrière le patron du ski masculin, les Autrichiens ont frappé fort en plaçant quatre des leurs dans le top 6, Raphael Haaser complétant le podium avec 0''13 de retard seulement sur Marco Odermatt. Les autres Suisses ont en revanche déçu, seuls Stefan Rogentin (7e) et Franjo von Allmen (9e) se classant également dans le top 15.

Les Romands ont notamment manqué leur affaire dans cette première course de vitesse de la saison. Le Fribourgeois Alexis Monney a concédé 1''11 à son chef de file pour se retrouver au 19e rang. Justin Murisier, le 'revenant' Arnaud Boisset et Loïc Meillard sont quant à eux hors du top 25.

/ATS
 

