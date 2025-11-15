Un 102e succès pour Shiffrin, Holdener 8e

Mikaela Shiffrin a cueilli samedi son 102e succès en Coupe du monde en s'adjugeant le slalom ...
Un 102e succès pour Shiffrin, Holdener 8e

Un 102e succès pour Shiffrin, Holdener 8e

Photo: KEYSTONE/AP/Marco Trovati

Mikaela Shiffrin a cueilli samedi son 102e succès en Coupe du monde en s'adjugeant le slalom de Levi.

L'Américaine a déclassé la concurrence pour s'imposer une 65e fois dans sa discipline fétiche. Meilleure Suissesse, Wendy Holdener a terminé 8e.

En tête avec 1''08 d'avance sur Lara Colturi à l'issue du premier parcours, Mikaela Shiffrin s'est également montrée la plus rapide sur la seconde manche pour devancer l'Albanaise (2e) de 1''66. Troisième, l'Allemande Emma Aicher a concédé 2''59.

C'est la neuvième fois déjà que Mikaela Shiffrin s'impose en slalom à Levi. Seule sa compatriote Lindsey Vonn a triomphé plus souvent sur une même piste dans une seule discipline (14 succès en descente à Lake Louise).

Septième après la manche initiale à égalité avec Emma Aicher, Wendy Holdener n'a pas signé d'exploit sur une piste où elle compte pourtant quatre podiums. La Schwytzoise a perdu au final 3''06 sur une Mikaela Shiffrin intouchable samedi.

Les deux autres Suissesses en lice en deuxième manche ont manqué leur affaire. La championne du monde 2025 Camille Rast doit se contenter du 15e rang (à 3''51), Mélanie Meillard terminant quant à elle à la 22e place.

/ATS
 

Actualités suivantes

1re manche: Shiffrin survole les débats, Holdener 7e

1re manche: Shiffrin survole les débats, Holdener 7e

Ski    Actualisé le 15.11.2025 - 11:33

Les slalomeuses entrent en scène à Levi

Les slalomeuses entrent en scène à Levi

Ski    Actualisé le 15.11.2025 - 04:03

Trois Neuchâtelois nominés pour le titre d’athlète suisse de l’année

Trois Neuchâtelois nominés pour le titre d’athlète suisse de l’année

Ski    Actualisé le 05.11.2025 - 16:52

Marco Odermatt reprend la main en géant

Marco Odermatt reprend la main en géant

Ski    Actualisé le 26.10.2025 - 16:23

Articles les plus lus

1re manche: Odermatt en tête, Schwarz à 0''01

1re manche: Odermatt en tête, Schwarz à 0''01

Ski    Actualisé le 26.10.2025 - 11:57

Marco Odermatt reprend la main en géant

Marco Odermatt reprend la main en géant

Ski    Actualisé le 26.10.2025 - 16:23

Trois Neuchâtelois nominés pour le titre d’athlète suisse de l’année

Trois Neuchâtelois nominés pour le titre d’athlète suisse de l’année

Ski    Actualisé le 05.11.2025 - 16:52

Les slalomeuses entrent en scène à Levi

Les slalomeuses entrent en scène à Levi

Ski    Actualisé le 15.11.2025 - 04:03

Odermatt a une revanche à prendre à Sölden

Odermatt a une revanche à prendre à Sölden

Ski    Actualisé le 26.10.2025 - 04:04

1re manche: Odermatt en tête, Schwarz à 0''01

1re manche: Odermatt en tête, Schwarz à 0''01

Ski    Actualisé le 26.10.2025 - 11:57

Marco Odermatt reprend la main en géant

Marco Odermatt reprend la main en géant

Ski    Actualisé le 26.10.2025 - 16:23

Trois Neuchâtelois nominés pour le titre d’athlète suisse de l’année

Trois Neuchâtelois nominés pour le titre d’athlète suisse de l’année

Ski    Actualisé le 05.11.2025 - 16:52

Gut-Behrami égale Vreni Schneider avec un 101e podium

Gut-Behrami égale Vreni Schneider avec un 101e podium

Ski    Actualisé le 25.10.2025 - 14:27

Lara Gut-Behrami fière d'inspirer la nouvelle génération

Lara Gut-Behrami fière d'inspirer la nouvelle génération

Ski    Actualisé le 25.10.2025 - 17:04

Odermatt a une revanche à prendre à Sölden

Odermatt a une revanche à prendre à Sölden

Ski    Actualisé le 26.10.2025 - 04:04

1re manche: Odermatt en tête, Schwarz à 0''01

1re manche: Odermatt en tête, Schwarz à 0''01

Ski    Actualisé le 26.10.2025 - 11:57