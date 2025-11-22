Tanguy Nef en course pour le podium

Tanguy Nef est en course pour obtenir le premier podium de sa carrière après la première manche ...
Photo: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca

Tanguy Nef est en course pour obtenir le premier podium de sa carrière après la première manche du slalom de Coupe du monde à Gurgl. Le Genevois est 2e à 0''17 d'Atle Lie McGrath.

Auteur du meilleur temps sur le deuxième partiel, le skieur de Veyrier a su retrouver le ski qu'il produisait la saison dernière après sa décevante 21e place à Levi la semaine passée.

Les autres ténors de Swiss-Ski ont eu un peu plus de peine à apprivoiser la piste autrichienne. Le champion du monde Loïc Meillard, seulement 14e en Finlande, n'occupe que le 19e rang, heureusement à 1''08, ce qui signifie qu'une remontée est tout à fait envisageable. Juste devant le skieur d'Hérémence, on retrouve Daniel Yule (à 0''99), qui aurait pu prétendre à mieux sans deux grosses erreurs.

En parlant d'erreur, Ramon Zenhäusern a été éliminé assez rapidement. Marc Rochat a lui commis une immense faute et pointe à la 32e place provisoire à 3''18, alors que Luca Aerni ne participera pas non plus à la deuxième manche (dès 13h30) avec sa 31e place à 2''57.

A noter la nouvelle performance de choix du Finlandais Eduard Hallberg, 3e à Levi et à égalité au 2e rang avec Nef à la mi-match. Timon Haugan est 4e derrière le duo à 0''39 de McGrath.

/ATS
 

