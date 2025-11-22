Tanguy Nef 5e, la victoire surprise pour Paco Rassat

Tanguy Nef n'a pas réussi à décrocher son premier podium en Coupe du monde lors du slalom de Gurgl. Le Genevois a terminé 5e d'une course enlevée par le surprenant Français, Paco Rassat.

Le skieur de Veyrier relève la tête après sa décevante 21e place à Levi la semaine passée. Grâce à ce 5e rang, le Genevois a rempli les critères de Swiss-Ski pour une sélection olympique (top 7).

5e en 2023 et 13e l'an dernier sur cette piste autrichienne, Daniel Yule aurait certainement voulu mieux faire. Mais compte tenu des circonstances, sa 11e place est bonne à prendre.

Seulement 20e à l'issue du premier tracé après sa 14e place en Finlande samedi passé, Loïc Meillard n'avait 'que' 1''08 de retard et pouvait envisager une belle remontée en cas de manche solide. Malheureusement, le skieur d'Hérémence a enfourché et alors qu'il n'était pas dans une position très favorable. Rarement éliminé, le Valaisan d'origine neuchâteloise n'avait plus connu un zéro pointé depuis Kitzbühel l'an dernier.

Grosse surprise en Autriche avec le premier succès en carrière pour Paco Rassat, auteur d'une fantastique deuxième manche, puisqu'il n'était que 14e après le run matinal. Armand Marchant signe lui le premier podium pour la Belgique en Coupe du monde. Le Norvégien Atle Lie McGrath complète le podium.

/ATS