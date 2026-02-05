Suter, Blanc, Flury et Schmitt sur la descente féminine

Les quatre Suissesses sélectionnées pour la descente olympique de dimanche à Cortina d'Ampezzo ...
Suter, Blanc, Flury et Schmitt sur la descente féminine

Suter, Blanc, Flury et Schmitt sur la descente féminine

Photo: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE

Les quatre Suissesses sélectionnées pour la descente olympique de dimanche à Cortina d'Ampezzo sont connues. Les entraîneurs ont retenu Corinne Suter, Jasmine Flury, Malorie Blanc et Janine Schmitt.

Après l'annulation du premier entraînement jeudi en raison des chutes de neige, il n'y aura au maximum que deux essais avant la descente dominicale. Comme l'a expliqué l'entraîneur en chef Beat Tschuor, le staff helvétique n'a pas voulu imposer une pression supplémentaire sur les skieuses avec une qualification interne, d'autant plus que la situation météorologique demeure incertaine.

La cinquième spécialiste de vitesse, Delia Durrer, est donc remplaçante, mais elle reste une option reste une option pour l'épreuve par équipe prévue mardi.

/ATS
 

