Slalom de Spindleruv Mlyn: Rast 2e derrière l'intouchable Shiffrin

Camille Rast a pris la 2e place du slalom de Spindleruv Mlyn. La Valaisanne n'a été battue que par Mikaela Shiffrin, qui remporte son 108e succès en Coupe du monde et son 9e globe de slalom.

1''67, c'est l'écart qui sépare Mikaela Shiffrin de Camille Rast. 1'66 d'avance au terme de la première manche et juste un petit centième de bonus à l'occasion du deuxième passage. Cela signifie que la skieuse de Vétroz a tenu le choc sur la deuxième manche après avoir été dominée par l'Américaine sur un premier parcours superbement maîtrisé.

Quatrième sur le premier parcours, Camille Rast a sorti une grosse manche sur un tracé plutôt atypique, oeuvre de l'entraîneur autrichien. C'est surtout la mise en action de la Valaisanne qui lui a permis de remonter pour aller décrocher son huitième podium dans la discipline.

Deuxième à l'issue de la première manche, Wendy Holdener n'a pas eu la même précision à l'occasion de son deuxième passage. La Schwytzoise a fini au 6e rang. C'est l'Allemande Emma Aicher qui a complété le podium.

Eliane Christen et Mélanie Meillard ont terminé ex-aequo à la 16e place. Il fallait deux top 15 pour satisfaire aux critères de sélection pour les JO, ce seront donc aux entraîneurs de trancher pour savoir laquelle accompagnera Rast, Holdener et Christen entre Meillard et Brändli.

Les quatre autres Suissesses ont déçu. Aline Höpli (34e), Aline Danioth (44e) et Nicole Good (48e), ainsi qu'Anuk Brändli, éliminée, n'ont pas réussi à se qualifier pour la deuxième manche.

A noter que Shiffrin a empoché son neuvième globe en slalom, un record.

/ATS