Slalom d'Are: Holdener 3e, Shiffrin pour la 109e fois

Wendy Holdener a pris la 3e place du slalom de Coupe du monde d'Are à 1''00 de Mikaela Shiffrin. L'Américaine empoche sa 109e victoire en Coupe du monde.

Et voici le 40e podium de la carrière de la Schwytzoise de 32 ans. Il ne s'agit que de son deuxième de l'hiver après sa 3e place à Kranjska Gora en janvier. La skieuse d'Unteriberg a bien négocié la deuxième manche après avoir bouclé la première au 4e rang.

Elle n'est d'ailleurs pas passée loin du deuxième rang, finissant à 0''06 d'Emma Aicher qui signe le meilleur résultat de sa carrière dans la discipline et qui continue de mettre la pression sur Mikaela Shiffrin en ce qui concerne le général de la Coupe du monde.

L'Allemande ne compte que 140 points de retard sur celle qui compte désormais 109 succès en Coupe du monde. Et il reste les finales en Norvège où Aicher va s'aligner dans toutes les disciplines.

En Suède, sur une piste relativement 'plate', la championne olympique et plus grande slalomeuse de l'histoire a su faire la différence et creuser des écarts. Elle comptait une demi-seconde de bonus après le premier run, elle a repris 0''43 de plus sur le deuxième tracé à Aicher.

Rast seulement 10e

Neuvième au terme du parcours matinal, Camille Rast n'a pas effectué de remontada comme on pouvait l'imaginer. Comme si sa sortie de piste en géant de la veille avait atteint le moral de l'athlète de Vétroz qui vaut mieux que cette 10e place à plus de deux secondes.

Mélanie Meillard a livré une performance moyenne. La skieuse d'Hérémence a échoué à la 16e place en revenant un peu lors de son deuxième passage.

Coupable d'une grosse faute, Eliane Christen a logiquement reculé après sa 23e place en première manche. Elle a terminé 27e.

Janine Mächler, Aline Höpli et Aline Danioth ont fini hors du top 30 en première manche. Nicole Good et Selina Egloff avaient été éliminées sur le premier tracé.

/ATS