Slalom: Feller gagne la 1re manche, les Suisses en embuscade

Manuel Feller a signé le meilleur temps dans la première manche du slalom de Kitzbühel.

Trois Suisses peuvent lorgner le podium: Loïc Meillard, Ramon Zenhäuser et Daniel Yule pointent respectivement aux 5e, 6e et 7e rangs.

Parti avec le dossard no 1, Manuel Feller a frappé fort sur une neige bien plus dure qu'à Adelboden et Wengen les week-ends précédents. L'Autrichien devance de 0''31 le Norvégien Lucas Braathen (2e) et de 0''50 l'Allemand Linus Strasser (3e), le Français Clément Noël (4e) accusant pour sa part 0''53 de retard.

Loïc Meillard, Ramon Zenhäusern et Daniel Yule ont quant à eux concédé 0''68, 0''75 et 0''85 sur le leader provisoire. Quatrième à Adelboden et 2e à Wengen, Meillard confirme l'excellence de sa forme, alors que Zenhäusern continue de se rapprocher de son meilleur niveau.

Tanguy Nef (11e à 1''21, avec le dossard 31) et Sandro Simonet (12e à 1''26, avec le dossard 39) ont également brillé sur ce premier tracé. Marc Rochat, qui a commis une grosse faute juste avant le plat final, et Luca Aerni ne seront en revanche pas de la partie en deuxième manche (dès 13h30).

/ATS