Pas de Super-G à Courchevel, Odermatt remporte le globe

Le deuxième Super-G messieurs de Coupe du monde à Courchevel a aussi été annulé. La neige fraîche ...
Pas de Super-G à Courchevel, Odermatt remporte le globe

Pas de Super-G à Courchevel, Odermatt remporte le globe

Photo: KEYSTONE/AP/GIOVANNI AULETTA

Marco Odermatt a empoché son 4e globe de Super-G consécutif. Ceci 'grâce à' l'annulation du 2e Super-G de Courchevel en raison de la neige fraîche tombée dans la nuit.

Malgré de gros efforts, la piste des Mondiaux 2023 n’a pu être dégagée et le déroulement est impossible, a précisé la fédération. Comme samedi, le Super-G est supprimé sans remplacement.

Marco Odermatt remporte ainsi le globe de la discipline. Avec un Super-G restant et 158 points d’avance sur Vincent Kriechmayr, le Nidwaldien ne peut plus être rattrapé. Vendredi en descente, le patron de la Coupe du monde avait déjà sécurisé son globe en descente et celui du général.

Le dernier Super-G de la saison se tiendra le 22 mars aux finales de Kvitfjell. La bataille pour le globe de géant reste en revanche encore ouverte. Odermatt mène de 48 points devant le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen. Loïc Meillard (89 points de retard) a encore mathématiquement des chances.

/ATS
 

Actualités suivantes

Courchevel espère pouvoir organiser un super-G

Courchevel espère pouvoir organiser un super-G

Ski    Actualisé le 15.03.2026 - 04:04

Alexis Pinturault arrêtera sa carrière à la fin de l'hiver

Alexis Pinturault arrêtera sa carrière à la fin de l'hiver

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 19:31

Gregor Deschwanden remporte son premier succès à Oslo

Gregor Deschwanden remporte son premier succès à Oslo

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 18:53

Géant: Rast part à la faute, Scheib fait coup double

Géant: Rast part à la faute, Scheib fait coup double

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 14:17

Articles les plus lus

Nadja Kälin 8e du 50 km d'Oslo/Holmenkollen

Nadja Kälin 8e du 50 km d'Oslo/Holmenkollen

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 13:07

Géant: Rast part à la faute, Scheib fait coup double

Géant: Rast part à la faute, Scheib fait coup double

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 14:17

Gregor Deschwanden remporte son premier succès à Oslo

Gregor Deschwanden remporte son premier succès à Oslo

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 18:53

Alexis Pinturault arrêtera sa carrière à la fin de l'hiver

Alexis Pinturault arrêtera sa carrière à la fin de l'hiver

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 19:31

Géant d'Are: Rast en tête après la 1re manche

Géant d'Are: Rast en tête après la 1re manche

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 11:27

Nadja Kälin 8e du 50 km d'Oslo/Holmenkollen

Nadja Kälin 8e du 50 km d'Oslo/Holmenkollen

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 13:07

Géant: Rast part à la faute, Scheib fait coup double

Géant: Rast part à la faute, Scheib fait coup double

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 14:17

Gregor Deschwanden remporte son premier succès à Oslo

Gregor Deschwanden remporte son premier succès à Oslo

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 18:53

Coupe du monde: Odermatt peut classer l'affaire en super-G

Coupe du monde: Odermatt peut classer l'affaire en super-G

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 04:04

Le super-G prévu samedi a été annulé

Le super-G prévu samedi a été annulé

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 10:24

Géant d'Are: Rast en tête après la 1re manche

Géant d'Are: Rast en tête après la 1re manche

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 11:27

Nadja Kälin 8e du 50 km d'Oslo/Holmenkollen

Nadja Kälin 8e du 50 km d'Oslo/Holmenkollen

Ski    Actualisé le 14.03.2026 - 13:07