Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche

Lindsey Vonn, victime d'une lourde chute dimanche lors de la descente olympique à Cortina, a été opérée d'une fracture de la jambe gauche. L'intervention a eu lieu à l'hôpital de Trévise.

'Dans l'après-midi, (Lindsey Vonn) a subi une intervention chirurgicale orthopédique pour consolider une fracture de la jambe gauche', a expliqué l'hopital Ca' Foncello de Treviso dans un communiqué repris par les médias italiens.

Vonn, 41 ans, a chuté treize secondes après s'être lancée dans la descente olympique sur la piste de l'Olimpia delle Tofane à Cortina. La skieuse américaine s'était rompue le ligament croisé antérieur le 30 janvier dernier et portait une attelle.

Le communiqué de l'hôpital de Trévise précise qu'après avoir été 'secourue par le service médical de santé pour les Jeux olympiques', elle a été transportée par hélicoptère à l'hôpital Codivilla' de Cortina.

'La décision a ensuite été prise de la transférer à l'hôpital Ca' Foncello de Trévise où l'athlète américaine a été hospitalisée et prise en charge par une équipe multidisciplinaire', poursuit l'hôpital.

/ATS