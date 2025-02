Combiné par équipes: Gut-Behrami/Holdener en argent

Lara Gut-Behrami et Wendy Holdener se sont parées d'argent dans le combiné par équipe des Mondiaux de Saalbach, offrant à l'équipe de Suisse dames sa première médaille dans ces joutes.

Le titre est revenu aux Américaines Breezy Johnson et Mikaela Shiffrin, le bronze aux Autrichiennes Stephanie Venier/Katharina Truppe.

La tâche des slalomeuses suisses était pourtant des plus complexes. Neuvième et meilleure Suissesse en descente, Corinne Suter avait ainsi lâché 1''04 sur Lauren Macuga (1re). Lara Gut-Behrami (12e) avait pour sa part concédé 1''29, Priska Ming-Nufer (13e) 1''56 et Malorie Blanc (20e) 2''50.

Associée à la Tessinoise, Wendy Holdener a sorti le grand jeu dans une manche de slalom dont elle a signé le meilleur temps. Seule Mikaela Shiffrin, qui faisait équipe avec la championne du monde de descente Breezy Johnson, a pu battre le chrono du duo Gut-Behrami/Holdener (pour 0''39).

Nettement battue en super-G comme en descente dans ces joutes, Lara Gut-Behrami s'est ainsi assuré une 9e médaille dans des Mondiaux pour s'ôter un peu de pression avant le géant de jeudi. Le constat vaut également pour Wendy Holdener, qui abordera le slalom de samedi forte d'une 8e médaille mondiale.

Camille Rast, qui faisait équipe avec Corinne Suter, n'a en revanche pas trouvé le bon rythme, péchant surtout sur le haut du parcours. La Valaisanne a permis à son équipe de remonter à la 7e place, à seulement 0''23 du bronze. Priska Ming-Nufer/Eliane Christen (12es) et Malorie Blanc/Mélanie Meillard (15es) ont fini plus loin.

/ATS