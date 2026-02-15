Camille Rast critique envers la piste

Camille Rast riait jaune devant la presse au terme du géant et de sa 12e place. 'Je regarde vers l'avenir, les Jeux sont bientôt terminés et je me réjouis déjà de la Coupe du monde', a-t-elle lâché.

Mais il reste encore le slalom olympique mercredi, non? 'Oui, sur une piste pour les juniors de 44 secondes', a répondu Rast avec un sourire encore plus forcé. Elle avait déjà évoqué cette piste de slalom indigne pour les pures spécialistes. 'C'est dommage, parce qu'il y a une superbe piste de slalom juste à côté, lance-t-elle. Ouais, c'est vraiment dommage pour nous.'

Mais comme l'époque du gigantisme olympique est révolue, il n'y a qu'un seul stade d'arrivée et les techniciennes doivent se contenter de la partie inférieure de la piste de vitesse, qui n'est logiquement pas adaptée à leurs besoins. Comme à Bormio en somme.

Deux erreurs, c'est deux de trop

Rast a obtenu sur l'Olimpia delle Tofane son deuxième plus mauvais résultat de la saison après celui de Sölden en début de saison. Lors des sept derniers géants, la Valaisanne de 26 ans n'avait jamais terminé plus loin que la 5e place. Et là elle a pris le 12e rang. Dans une course terriblement serrée derrière la grande gagnante Federica Brignone, Rast n'accuse au final que 37 centièmes de retard sur le podium.

La championne du monde de slalom sait exactement où elle a perdu du temps. 'Dans les deux manches, je n'ai pas bien négocié un virage et je n'ai pas pris assez de vitesse, a-t-elle analysé. Je le paie cher. Sur une neige aussi facile, une piste facile et un tracé facile, il faut être très précise.'

D'autres favorites ont également connu des difficultés. Julia Scheib, dossard rouge de la discipline en Coupe du monde, a manqué la médaille pour 0''05 en terminant 5e, Alice Robinson, double vainqueure cette saison, a terminé 8e et Mikaela Shiffrin s'est classée 11e, juste devant Rast. En s'imposant avec 0''62 de bonus, Federica Brignone a toutefois réfuté la thèse selon laquelle la piste était trop facile et ne permettait guère de faire la différence, tout comme Sara Hector, qui a ajouté une médaille d'argent à sa victoire olympique à Pékin.

Une belle saison malgré tout

Au final, Rast se montre assez fataliste. Elle a prouvé l'année dernière à Saalbach, lors du slalom, qu'elle était capable de briller lors de grands événements. 'La question est de savoir quelle est la valeur d'une médaille olympique, interroge-t-elle. La constance sur toute une saison et la difficulté de chaque course sont pour moi tout autre chose.' Mais elle ne veut pas quitter sa bonne humeur habituelle en ruminant: 'C'est toujours agréable d'avoir une médaille, mais la saison de Coupe du monde s'est très bien déroulée jusqu'à présent, et j'espère pouvoir encore faire de belles choses lors des prochaines courses.'

On imagine volontiers que la skieuse de Vétroz ne parle pas forcément du slalom de mercredi, mais bien des courses qui restent à disputer au calendrier de la Coupe du monde. Avant cette dernière course italienne, Camille Rast va devoir chasser ses idées noires et se reconcentrer pour une épreuve où elle est l'une des favorites. Même sur un parcours loin des standards de la Coupe du monde, la Valaisanne peut aller chercher une médaille. Au talent.

/ATS