Le titre national U16 pour Milla Pittier

Milla Pittier titrée en U16. La fondeuse du SC La Vue-des-Alpes a remporté les championnats de Suisse des moins de 16 ans à Evolène samedi. Au terme des trois boucles de 2 km, Milla Pittier s’est imposée avec 18’’70 d’avance sur sa première poursuivante. L’épreuve individuelle en style classique a souri à l’athlète des Hauts-Geneveys, qui réussit cette performance sept ans après son frère Ilan Pittier. « Une performance qui arrive à point nommé dans une saison charnière pour l’athlète de 15 ans », écrit le Giron jurassien. « Je suis vraiment heureux pour Milla, elle a dominé son sujet de la tête aux épaules, retrouvant son meilleur niveau lors de cette compétition importante dans son parcours d’athlète », confie son entraîneur Alexis Jeannerod dans le communiqué transmis ce lundi. /lgn