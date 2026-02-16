Le titre national U16 pour Milla Pittier

La fondeuse des Hauts-Geneveys a remporté les championnats suisses des moins de 16 ans à Evolène ...
Le titre national U16 pour Milla Pittier

La fondeuse des Hauts-Geneveys a remporté les championnats suisses des moins de 16 ans à Evolène samedi. Sur la neige valaisanne en style classique, Milla Pittier a terminé les trois boucles de 2 km avec 18’’70 d’avance sur sa première poursuivante.

Milla Pittier a remporté la course des championnats de Suisse U16 en classique samedi. (Photo : Matthias Vauthier) Milla Pittier a remporté la course des championnats de Suisse U16 en classique samedi. (Photo : Matthias Vauthier)

Milla Pittier titrée en U16. La fondeuse du SC La Vue-des-Alpes a remporté les championnats de Suisse des moins de 16 ans à Evolène samedi. Au terme des trois boucles de 2 km, Milla Pittier s’est imposée avec 18’’70 d’avance sur sa première poursuivante. L’épreuve individuelle en style classique a souri à l’athlète des Hauts-Geneveys, qui réussit cette performance sept ans après son frère Ilan Pittier. « Une performance qui arrive à point nommé dans une saison charnière pour l’athlète de 15 ans », écrit le Giron jurassien. « Je suis vraiment heureux pour Milla, elle a dominé son sujet de la tête aux épaules, retrouvant son meilleur niveau lors de cette compétition importante dans son parcours d’athlète », confie son entraîneur Alexis Jeannerod dans le communiqué transmis ce lundi. /lgn


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Slalom : Loïc Meillard s'offre un premier or olympique

Slalom : Loïc Meillard s'offre un premier or olympique

Ski    Actualisé le 16.02.2026 - 15:50

Un titre pour Milla Pittier aux Championnats suisses M16

Un titre pour Milla Pittier aux Championnats suisses M16

Ski    Actualisé le 15.02.2026 - 18:25

Camille Rast critique envers la piste

Camille Rast critique envers la piste

Ski    Actualisé le 16.02.2026 - 10:31

Géant dames: Brignone titrée, Rast seulement 12e

Géant dames: Brignone titrée, Rast seulement 12e

Ski    Actualisé le 16.02.2026 - 10:35

Articles les plus lus

Un titre pour Milla Pittier aux Championnats suisses M16

Un titre pour Milla Pittier aux Championnats suisses M16

Ski    Actualisé le 15.02.2026 - 18:25

Camille Rast critique envers la piste

Camille Rast critique envers la piste

Ski    Actualisé le 16.02.2026 - 10:31

Géant dames: Brignone titrée, Rast seulement 12e

Géant dames: Brignone titrée, Rast seulement 12e

Ski    Actualisé le 16.02.2026 - 10:35

Relais messieurs: La Suisse 9e, la Norvège et Klaebo sacrés

Relais messieurs: La Suisse 9e, la Norvège et Klaebo sacrés

Ski    Actualisé le 16.02.2026 - 10:36

Camille Rast critique envers la piste

Camille Rast critique envers la piste

Ski    Actualisé le 16.02.2026 - 10:31

Géant dames: Brignone titrée, Rast seulement 12e

Géant dames: Brignone titrée, Rast seulement 12e

Ski    Actualisé le 16.02.2026 - 10:35

Relais messieurs: La Suisse 9e, la Norvège et Klaebo sacrés

Relais messieurs: La Suisse 9e, la Norvège et Klaebo sacrés

Ski    Actualisé le 16.02.2026 - 10:36

Géant dames: Brignone domine, Rast devra se battre

Géant dames: Brignone domine, Rast devra se battre

Ski    Actualisé le 16.02.2026 - 10:48

Relais messieurs: La Suisse 9e, la Norvège et Klaebo sacrés

Relais messieurs: La Suisse 9e, la Norvège et Klaebo sacrés

Ski    Actualisé le 16.02.2026 - 10:36

Géant dames: Brignone domine, Rast devra se battre

Géant dames: Brignone domine, Rast devra se battre

Ski    Actualisé le 16.02.2026 - 10:48

Wendy Holdener renonce au géant

Wendy Holdener renonce au géant

Ski    Actualisé le 16.02.2026 - 10:48

Pas de miracle pour Gregor Deschwanden au grand tremplin

Pas de miracle pour Gregor Deschwanden au grand tremplin

Ski    Actualisé le 16.02.2026 - 10:57