Nouveau triplé suisse en descente

Battus par Dominik Paris vendredi, les descendeurs suisses ont mis les choses au point samedi à Kvitfjell en signant un nouveau triplé dans la discipline-reine.

Franjo von Allmen (23 ans) a cueilli la victoire en devançant de 0''28 Marco Odermatt et de 0''38 Stefan Rogentin, relançant ainsi ses actions au classement de la spécialité.

Quatrième la veille après avoir perdu du temps sur un saut trop enlevé, Franjo von Allmen a décroché son troisième succès sur le front de la Coupe du monde, la deuxième en descente après celle obtenue à Crans-Montana deux semaines plus tôt. Comme sur le Haut-Plateau, le Bernois emmène un triplé helvétique.

Le champion du monde 2025 de la discipline prive ainsi - provisoirement - Marco Odermatt d'un deuxième globe consécutif de descente. Mais la marge du Nidwaldien sur son unique rival au classement de la spécialité est de 83 unités avant l'ultime descente de la saison, programmée le 22 mars à Sun Valley.

Cinquième vendredi, Alexis Monney a en revanche commis trop d'imprécisions pour se mêler à la lutte pour le podium. Le Fribourgeois, 12e à 1''12, conserve la 3e place de la Coupe du monde de descente mais avec seulement 7 points d'avance sur le Slovène Miha Hrobat (4e samedi).

Le Bagnard Justin Murisier, seulement 15e vendredi, s'est quant à lui repris en se hissant dans le top 10 (10e). Intouchable 24 heures plus tôt dans une course où Odermatt et Rogentin avaient déjà terminé respectivement 2e et 3e, l'Italien Dominik Paris a par ailleurs dû se contenter d'une 6e place.

/ATS