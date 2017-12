Lara Gut a retrouvé les joies du podium

Lara Gut de retour au premier plan. Le skieuse de Comano a pris la 2e place du super-G de Coupe du monde à Lake Louise dimanche. Elle a été uniquement battue par la Liechtensteinoise Tina Weirather de 11 centièmes sur la piste canadienne. L’Autrichienne Nicole Schmidhofer complète le podium (+0’’27). Discrète jusqu'ici cette saison, Lara Gut a présenté un autre visage sur cette course. Tout n'a pas été parfait, mais elle s'est montrée plus percutante que lors de ses premières sorties de l'hiver en géant et en descente. Et alors que la Tessinoise n'avait encore jamais fait mieux que 9e en ce début de saison, elle a pu, à nouveau, se mêler à la lutte pour la victoire.

Très en vue les jours précédents, l’Américaine Mikaela Shiffrin a quant à elle confirmé ses énormes progrès dans les disciplines de vitesse en se classant 5e de ce super-G. Cela s'est moins bien passé pour l'autre slalomeuse du week-end, Michelle Gisin. Au lendemain d'une bluffante 3e place en descente - son premier podium en vitesse -, l'Obwaldienne a dû se contenter du 15e rang, pénalisée par une erreur rédhibitoire à mi-parcours. Deux autres Suissesses ont réussi à intégrer le top-10 : Jasmine Flury s'est classée 7e, tandis que Corinne Suter a pris le 10e rang. /ats+emu