De l’or pour Luca Aerni à Saint-Moritz

Luca Aerni est devenu champion du monde de combiné lundi après-midi à Saint-Moritz. Le skieur suisse a devancé d’un centième l’Autrichien Marcel Hirscher et un autre Helvète, Mauro Caviezel, de six centièmes aux Mondiaux qui ont lieu dans les Grisons. Le Valaisan, 30e au terme de la descente matinale, a réalisé le meilleur chrono lors du slalom en début d’après-midi. Deux autres Suisses ont terminé dans le top dix : Justin Murisier a pris le 6e rang et Carlo Janka s’est classé 7e. Depuis le début des joutes mondiales à Saint-Moritz, la Suisse a glané six médailles. Le clan helvétique est assuré de vivre sa meilleure édition depuis celle de 2009 à Val d’Isère, en France. /bbo