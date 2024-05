Troisième succès pour la Suisse au championnat du monde

La Suisse a remporté son 3e match du Championnat du monde à Prague. Les hommes de Patrick Fischer ont battu la Tchéquie 2-1 tab.

C'était le premier grand test. La rencontre face à l'hôte de la compétition dans une patinoire comble et acquise à la cause adverse. Et après deux parties contre des équipes où ils étaient favoris, les Suisses avaient devant eux un sérieux contradicteur. Sérieux, c'est aussi l'adjectif que l'on peut utiliser pour qualifier le jeu de cette sélection. En particulier lors des tiers impairs, les hommes de Patrick Fischer ont géré.

Après une prolongation dominée par les Suisses, il a fallu se rendre aux penalties. Et à ce jeu, ce sont les Suisses qui se sont montrés les plus habiles. Fiala et Kurashev ont inscrit leur tir au but, alors que seul Stransky l'a fait pour les Tchèques.

Car oui, les Helvètes ont pu compter sur le renfort de Kevin Fiala. Débarqué quelques heures avant le match, le Saint-Gallois aux racines tchèques n'a d'ailleurs pas mis longtemps pour trouver ses marques. Sur le premier power-play helvétique, le joueur des Los Angeles Kings a logé le puck dans la lucarne de Lukas Dostal (14e). Un but qui salue la technique hors norme de celui qui vient d'être papa pour la première fois.

Remuant et visiblement pas trop impacté par le décalage horaire, l'ancien attaquant de Nashville et Minnesota s'est encore ménagé quelques chances de but, comme à la 34e.

Stransky buteur

Un tiers médian qui a vu pas mal de pénalités de chaque côté. Et dans un contexte rendu un poil plus houleux par des Tchèques vexés d'être menés à domicile, les débats se sont logiquement crispés. Mais les locaux ont finalement été récompensés de leur pression plus constante à la 36e. En supériorité numérique, c'est le Davosien Matej Stransky qui a fait chavirer de bonheur l'O2 Arena d'un tir puissant et précis dont il a le secret.

Les hommes de Radim Rulik ont affiché la même solidité défensive que lors de leur rencontre inaugurale face à la Finlande remportée 1-0 aux tirs au but. Les trois buts encaissés contre la Norvège le lendemain dans un succès tchèque 6-3 semblent tenir de l'accident de parcours.

La Suisse a maintenant droit à un jour de repos avant de défier la Grande-Bretagne mercredi soir (20h20). La dernière confrontation entre les deux nations remonte à 2021 dans la bulle de Riga. La Suisse l'avait emporté 6-3.

/ATS