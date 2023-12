Le HC Davos douze ans après

Le HC Davos retrouve sa splendeur. Le club grison a remporté l’édition 2023 de la Coupe Spengler à la faveur de son succès 5-3 en finale devant Pardubice.

La formation dirigée par Josh Holden inscrit son nom pour la 16e fois au palmarès d’un tournoi sans doute plus prisé que la Ligue des Champions. Elle égale ainsi le Team Canada, éliminé la veille par Pardubice au terme d’une demi-finale vraiment renversante.

Incapable de gagner cette saison trois matches de rang en championnat, le HC Davos a témoigné de ressources insoupçonnées lors de cette Coupe Spengler. Sa remontada en phase de poules contre le Team Canada et sa victoire sur le fil en demi-finale face à Frolunda ont précédé une finale que l’on doit qualifier de 'maîtrisée' contre les Tchèques.

Les renforts de Henrik Haapala (Lausanne), de Jesper Olofsson (Bienne) et de Calle Andersson (Lugano) ont bien sûr permis à Josh Holden de bénéficier d’une plus grande marge de manœuvre qu’en championnat. Avec ce trio, le HCD était vraiment armé pour fêter dignement les 100 ans de cette Coupe Spengler et pour mettre fin à une interminable attente de 12 ans.

Mené 2-0, Pardubice a inscrit deux buts en l’espace seulement de 13’’ pour relancer cette finale. Mais Klas Dahlbeck devait redonner l’avantage aux Grison à 62’’ de la fin de ce tiers intermédiaire complètement fou. 31’’ seulement après le début de l’ultime période, Dennis Rasmussen signait le 4-2 pour classer l’affaire.

Avec ses 5 buts et ses 2 assists, le Suédois a été le grand homme de tournoi. Ses statistiques lors de cette Coupe Spengler tranchent vraiment avec celles en championnat avec seulement 3 buts en 28 matches... Également crédité de 7 points, Henrik Haapala aura quant à lui, réussi une pige magistrale avant de rentrer à Lausanne.

/ATS