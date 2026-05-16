La Suisse doit enchaîner contre la Lettonie

Après sa victoire 3-1 face aux Etats-Unis vendredi, la Suisse n'a pas le temps de souffler puisqu'elle doit affronter la Lettonie samedi soir (20h20). 'Ce sera dur', a averti Jan Cadieux.

Les Suisses n'ont pas croisé la route des Baltes très souvent ces dernières années. En 2023 à Riga dans un match où ils avaient reposé plusieurs titulaires car assurés d'être premiers de leur groupe, les Helvètes s'étaient inclinés 4-3 ap. En 2019 à Bratislava, ils s'étaient imposés 3-1. Et en 2016 à Moscou, ils l'avaient emporté 5-4.

Et disons que la version 2026 de la Lettonie n'a pas de quoi faire peur aux joueurs de Jan Cadieux. Les amateurs du hockey suisse reconnaîtront quatre attaquants établis en Suisse. Il s'agit de Rudolfs Balcers (Zurich), Deniss Smirnovs (Kloten), Oskar Lapinskis (Langnau) et Toms Andersons (La Chaux-de-Fonds). Outre Balcers, l'attaquant probablement le plus surveillé sera Sandis Vilmanis qui a inscrit 5 points en 19 matches avec les Florida Panthers et 38 en 48 en AHL avec les Charlotte Checkers.

Mais la Suisse ne doit naturellement pas sous-estimer la sélection de Harijs Vitolins. Il faudra faire preuve de ce sérieux qu'elle applique maintenant depuis les années Fischer. Le succès acquis face aux USA amène évidemment une sérénité relativement bienvenue. L'essentiel pour la sélection à croix blanche sera de jouer intelligemment sans perdre des forces inutiles. Et peut-être profiter de plus de situations spéciales que lors du match d'ouverture où elle n'a eu qu'un power-play et qu'un box-play.

/ATS