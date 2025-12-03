Equipe de Suisse: Fischer quittera son poste, Cadieux le remplacera

Patrick Fischer quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de Suisse après les Mondiaux à domicile au printemps prochain. Son successeur sera Jan Cadieux, actuel coach des M20.

Fischer (50 ans) était aux commandes de l'équipe nationale depuis 2015. Sous sa houlette, la Suisse a été trois fois vice-championne du monde (2018, 2024, 2025) et s'est établie parmi les meilleurs pays de la planète hockey.

'Après dix années très intenses et marquantes, le temps est venu de remettre les rênes de l'équipe nationale', a déclaré Patrick Fischer dans un communiqué de la Fédération (SIHF). Il a évoqué une période 'incroyablement enrichissante' et a dit être fier de ce qui a été atteint. 'Toutefois, il est important de donner de nouvelles impulsions afin que l'équipe continue de progresser', a-t-il expliqué.

Jan Cadieux (45 ans) sera le successeur de Patrick Fischer. L'ancien coach de Genève-Servette - avec qui il a gagné le championnat en 2023 et la Ligue des champions en 2024 - a signé un contrat de deux ans avec la SIHF, jusqu'en 2028. Il continuera d'officier comme assistant de Fischer lors des Jeux olympiques et des championnats du monde en Suisse (Zurich et Fribourg).

