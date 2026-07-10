Allemagne-Suisse en ouverture, à Gelsenkirchen

Le match d'ouverture du championnat du monde 2027 mettra aux prises l'Allemagne et la Suisse, a confirmé la fédération internationale (IIHF) mercredi.

Cette rencontre se déroulera à Gelsenkirchen dans le stade de l'équipe de football de Schalke 04, qui peut accueillir 61'574 spectateurs.

Cette partie se déroulera le jeudi 16 mai (dès 20h20), soit un jour avant le coup d'envoi officiel de ce championnat du monde. Les autres matches de ce groupe A auront lieu dans la patinoire de Mannheim, alors que Düsseldorf accueillera les matches de la poule B ainsi que la phase finale (demi-finales et finale).

Le stade football de Gelsenkirchen avait déjà été le théâtre de l'ouverture du Mondial 2010. L'Allemagne avait alors battu les Etats-Unis (2-1 ap).

/ATS