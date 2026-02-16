Neuchâtel Young Sprinters sauve sa place

Dans l’acte III des play-out de 2e ligue de hockey sur glace, le club neuchâtelois s’est imposé ...
Neuchâtel Young Sprinters sauve sa place

Dans l’acte III des play-out de 2e ligue de hockey sur glace, le club neuchâtelois s’est imposé 6-1 dimanche face à Vendlincourt et signe sa 3e victoire dans la série au meilleur des cinq.

HC Neuchâtel Young Sprinters conserve sa place en 2e ligue de hockey sur glace. (photo : Archives - Bertrand Pfaff) HC Neuchâtel Young Sprinters conserve sa place en 2e ligue de hockey sur glace. (photo : Archives - Bertrand Pfaff)

Une troisième victoire d’affilée pour Neuchâtel Young Sprinters dans les play-out de 2e ligue de hockey sur glace. Les Neuchâtelois se sont imposés 6-1 dimanche à Vendlincourt. Ce succès est synonyme de maintien en 2e ligue pour le club orange et noir. /cwi

 


Actualisé le

 

