Neuchâtel Young Sprinters sauve sa place

Dans l’acte III des play-out de 2e ligue de hockey sur glace, le club neuchâtelois s’est imposé 6-1 dimanche face à Vendlincourt et signe sa 3e victoire dans la série au meilleur des cinq.
HC Neuchâtel Young Sprinters conserve sa place en 2e ligue de hockey sur glace. (photo : Archives - Bertrand Pfaff)
Une troisième victoire d’affilée pour Neuchâtel Young Sprinters dans les play-out de 2e ligue de hockey sur glace. Les Neuchâtelois se sont imposés 6-1 dimanche à Vendlincourt. Ce succès est synonyme de maintien en 2e ligue pour le club orange et noir. /cwi
Ce site utilise des cookies à des fins de statistiques, d’optimisation et de marketing ciblé. En poursuivant votre visite sur cette page, vous acceptez l’utilisation des cookies aux fins énoncées ci-dessus. En savoir plus.