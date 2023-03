Un HCC renversant pour lancer sa finale

Le HCC encore au vestiaire

S’ils évoluaient à domicile, les Chaux-de-Fonniers ont pourtant eu toutes les peines du monde à entrer dans cette série. Hésitants à la relance, en retard sur les duels, et pas assez dangereux en tirant au but, la troupe de Louis Matte a fait pâle figure durant le premier « vingt », faisant face il est vrai à un pressing très haut des joueurs Soleurois. C’est à ce titre bien logiquement que Dominic Weder pouvait ouvrir la marque en déviant une passe de Cedric Hüsler (5e). Sans quelques grosses parades de leur gardien Viktor Östlund et un manque de réalisme chez les Souris (notamment ce raté de Leeger qui manquait la cage vide sur un rebond), l’addition aurait pu être nettement plus salée pour les pensionnaires des Mélèzes.





Julien Privet sonne la révolte

Reste que les Abeilles sont revenues du thé avec de bien meilleures intentions. Si les joueurs de Lars Leuenenberger parvenaient à doubler la mise peu avant la mi-match, lorsque Viktor Östlund se voyait quelque peu surpris par l’envoi de Luca De Nisco (29e), dans l’intention et dans le jeu, le HCC est bien entré dans cette finale durant la deuxième période. Il a su plus souvent amener le danger, grâce notamment à des pénalités soleuroises.