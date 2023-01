Le HCC part du bon patin en 2023

Ce classique parmi les classiques de Swiss League entre le HC La Chaux-de-Fonds et le SC Langenthal a peut-être été joué pour la dernière fois avant bien longtemps aux Mélèzes. Si d’aventure les deux équipes ne se rencontrent pas en play-off, nous ne reverrons plus les Bernois de sitôt dans les montagnes neuchâteloises. Faute de perspectives financières et d’infrastructures, le SCL a décidé de se retirer de la Swiss League dès l’année prochaine.





La belle dynamique se poursuit

Des regrets certes, mais pas de pitié ce mardi sur la glace chaux-de-fonnière où le HCC s’est imposé 3-0. Les Abeilles débutent ainsi la nouvelle année comme elles avaient terminé la précédente, autrement dit par une victoire. La cinquième d’affilé. A dix matchs de la fin de la saison régulière, les regards se tournent inexorablement vers les play-off où les résultats et la manière mettent « l’eau à la bouche ». Avec le retour programmé de certains blessés d’ici dix jours, les augures s’annoncent plus que positifs. Et Olten n’est plus qu’à huit points au classement.





Le HCC gagne en étant dominé

Le premier tiers-temps a pourtant été flatteur pour la formation de Louis Matte. Rapidement devant grâce à un « maître tir » au poignet signé Antony Huguenin, elle a ensuite subi la domination bernoise, remerciant au passage les inspirations répétées de Viktor Östlund devant son filet.

Excepté le but chaux-de-fonnier, la deuxième période a ressemblé à une copie conforme à la première avec toujours le gardien du HCC dans le rôle principal.

Puis le score a pris son allure finale dans l’ultime période suite à des réussites de Patrick Petrini et de Tom Andersons dans la cage vide. Si les Abeilles ont souffert, leur organisation défensive associée au talent des uns et des autres a fait la différence. Une fois de plus. /yra