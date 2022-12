Star Chaux-de-Fonds renversant

Star Chaux-de-Fonds se fait peur, mais s’impose. Les Stelliens ont disposé du HC Château d’Oex 5-2 vendredi soir en 2e ligue de hockey sur glace. À la patinoire des Mélèzes, les joueurs de la Métropole horlogère ont connu un début de match bien compliqué. Ils se sont retrouvés menés 2-0 après le premier tiers-temps de cette rencontre.





Sursaut d’orgueil

Mais les hommes de Loïc Lachat ont fait preuve de caractère et, dès le retour des vestiaires, David Bozzo a relancé les Stelliens. Trois minutes plus tard, Alain Oppliger permettait aux Chaux-de-Fonniers d’égaliser. C’est finalement dans l’ultime période que le HC Star a fait la différence. Trois réussites de Noah Frésard, Morgan Vaucher et Gaetan Joray ont définitivement fait tourner la partie.

Cette victoire permet au HC Star Chaux-de-Fonds de revenir à hauteur du leader, le CP Fleurier, mais avec un match de plus au compteur. /gjo