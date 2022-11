Une victoire et la première place pour le CP Fleurier

Une victoire difficile pour le CP Fleurier. Le club de 2e ligue de hockey sur glace s’est défait du HC Vallée de Joux vendredi soir sur le score de 4-3. Menés 2-0 après onze minutes de jeu, les Fleurisans sont revenus au score d’abord avec Yann Pellet à la 17e puis juste avant la sirène en fin de deuxième tiers, avec la crosse de Florent Marthaler.

La troisième période a été la plus serrée : les Chats ont ouvert la marque après 35 secondes, à nouveau avec Yann Pellet. Le 3-3 est tombé six minutes plus tard pour les Vaudois. Et il aura fallu attendre la dernière minute du match pour que Florent Marthaler délivre ses coéquipiers.

Avec cette victoire, le CP Fleurier prend la tête du classement de son groupe en 2e ligue. Prochain match pour les Chats, ça sera le mardi 22 novembre en déplacement contre Erguël HC, avant-dernier du classement. /swe