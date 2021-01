Le HCC perd d’un fil face au HC Ajoie

Un point récolté peut avoir différentes saveurs en regard de la physionomie d’un match…Celui obtenu par le HCC face au HC Ajoie, mardi soir à la patinoire des Mélèzes fait assurément partie de ceux qui ne comblent pas complètement une équipe…Et c’est plutôt bon signe si l’on songe qu’il a été obtenu face à l’un des favoris de cette saison de Swiss League. Il faut dire que les hommes de Thierry Paterlini ont largement dominé les Ajoulots lors du 1er tiers-temps (19 tirs cadrés à 1) à l’occasion de ce premier derby de l’Arc jurassien du championnat. Et ils ont été récompensés par un but du capitaine Adam Hasani à la 18e. Mieux encore, les Abeilles ont doublé la mise à l’entame de la 2e période par l’intermédiaire de Coffman (21e) et même compté trois longueurs d’avance à la 24e minute de jeu suite à une réussite de Ahlström.