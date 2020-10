Star Chaux-de-Fonds vise le top trois

Le HC Star Chaux-de-Fonds nourrit certaines ambitions à l’aube d’entamer son championnat ce week-end. Il vise le top trois en saison régulière et entend aller le plus loin possible en play-off. Le contingent pour l’exercice 2020/21 devrait permettre de répondre aux objectifs, selon l’entraîneur Loïc Lachat.