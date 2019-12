L'aventure européenne du HC Bienne prend brutalement fin

Le HC Bienne a vécu un cauchemar. Le club de hockey sur glace du Seeland a été éliminé au stade des quarts de finale de la Ligue des champions mardi soir à la Tissot Arena par les Frölunda Indians 5-3 en prolongations. Malgré un match rocambolesque, le HCB s'incline 7-6 sur l'ensemble des confrontations entre les deux équipes.

Le HC Bienne a montré du caractère

Vainqueurs d’une courte tête lors du match aller, les « rouge et jaune » savaient que Frölunda n’allait leur faire aucun cadeau lors du match retour. Comme pressenti, les tenants du titre suédois ont très vite mis la pression sur la cage de Jonas Hiller et menaient 2-0 après 20 minutes grâce à des buts de Ryan Lasch et Joel Lundqvist. Malgré cette première période ratée, la troupe d’Antti Törmänen ne s’est pas démobilisée et a peu à peu pris le dessus. Les efforts du HCB ont finalement été récompensés à la 31e minute lorsque Stefan Ulmer a inscrit le 2-1 d’un slap-shot dévastateur. C’est sur ce score que les deux équipes ont rejoint les vestiaires après 40 minutes. Plus besogneux et volontaires que leur adversaire, les Biennois se sont même payé le luxe d’égaliser et de prendre l’avantage dans cette double confrontation à la 52e grâce à une réussite de Marc-Antoine Pouliot. À ce moment-là, personne ne se doutait que les huit dernières minutes allaient être complétement folles.