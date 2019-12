Un HCC libéré renoue avec le succès

Le HC La Chaux-de-Fonds en démonstration. Les Abeilles ont étrillé les Ticino Rockets 8-1 samedi soir en Swiss League de hockey sur glace. Deux jours après le licenciement de l’entraîneur Mikael Kvarnström, le HCC a rendu une très belle copie et a surtout fait preuve d’une jouerie qu’on ne lui connaissait plus depuis longtemps. Cette victoire permet aux joueurs des Mélèzes de consolider leur 8eme place et de s’éloigner à 9 points de la barre. /gjo-mco