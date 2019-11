Rajala envoie Bienne en quart de finale !

Un tour de magie de Toni Rajala en prolongation envoie le HC Bienne en quart de finale de la Ligue des Champions ! Au terme d’un match tendu mais enlevé, les Seelandais sont venus à bout d’Augsbourg 2-1 en prolongation lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions après leur match nul 2-2 à l’aller.

Malgré un premier tiers très rythmé et de nombreuses occasions de but de part et d’autre, le score restait nul et vierge au bout de vingt minutes. Le HC Bienne a globalement dominé les débats (12 tirs cadrés à 8), notamment en début de partie, mais s’est aussi fait peur par moment et a effacé deux infériorités numériques très chaude en fin de première période.

Les Seelandais ont fait sauter le verrou allemand à la 22e peu après le retour des vestiaires. Après un contre favorable dans l’axe, le tir de Tino Kessler plutôt écrasé mais légèrement dévié a surpris le portier bavarois. Le jeune attaquant prêté par Davos a fêté son premier but sous les couleurs du HC Bienne ! Mais le poteau trouvé par Jaroslav Hafenrichter trois minutes plus tard a rappelé que les Allemands étaient toujours dangereux. Malgré leur domination, les Biennois se sont justement fait surprendre à la 38e par un tir à mi-distance d’Andrew Leblanc. Une égalisation qui a eu le don de faire exploser le kop des supporters d’Augsbourg, exceptionnels dans l’animation des tribunes tout au long du match !

Après un troisième tiers très serré et tendu, Toni Rajala a finalement libéré le HC Bienne en prolongation en surprenant la défense sur un raid solitaire et en mystifiant le gardien allemand avec maestria. Quelques minutes plus tôt, le HC Bienne avait touché deux fois le montant du but bavarois ! Les Seelandais affronteront les tenants du titre, les Finlandais de Frölunda, en quart de finale. /jpi