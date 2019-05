Victoire helvétique face à la Lettonie

L’équipe de Suisse de hockey sur glace reprend confiance. Elle s’est imposée 4-1 vendredi soir à Herisau dans le canton d’Appenzell. Il s’agissait de son avant-dernier match de préparation avant les mondiaux qui débuteront le 10 mai en Slovaquie à Bratislava. L’ouverture du score a été lettone. Indrasis a marqué à la 9e minute. Les joueurs suisses ont réagi et ont égalisé à la 33e, but marqué par Hofmann. Les autres buteurs helvétiques sont Rod (36e), Frick (59e), et Praplan (60e).

Les hockeyeurs suisses vont à nouveau affronter ces mêmes Lettons samedi à 18h30 à Weinfelden dans le canton de Thurgovie. Ce sera alors leur dernier match de préparation. /ech