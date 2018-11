Ahlström et Wetzel prolongent au HCC

Le leader de Swiss League annonce ce jeudi soir la prolongation de deux joueurs de son effectif. Le club de hockey sur glace chaux-de-fonnier comptera dans ses rangs Philip Ahlström jusqu’en 2021 et Philip Wetzel jusqu’en 2020.

Le directeur sportif Loïc Burkhalter souligne : « je suis très heureux de continuer la collaboration avec ces deux bons gars. Philip Ahlström est un joueur offensif, très habile avec le puck et réalisant des passes propres. Il aura un rôle important dans l’équipe à l’avenir. Quant à Wetzi, c’est un joueur très motivé et fier de porter le maillot chaux-de-fonnier. À 100% au service de l’équipe, il correspond parfaitement à l’ADN du HCC. Tous les deux seront un plus pour l’équipe et je m’en réjouis ». /comm-tho