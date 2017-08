Premier match, première victoire pour le HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds débute avec succès sa préparation. Les hockeyeurs de Ligue B ont battu Lausanne 5-4 après les tirs au but samedi soir à la patinoire de Fleurier. Le HCC et le LHC se sont neutralisés 4-4 au terme du temps réglementaire. Les chaux-de-fonniers menaient 4-0 à la mi-match grâce à des buts marqués par Jari Allevi, Dominic Forget, Dominic Hobi et Daniel Eigenmann. Vincenzo Küng a ensuite été le seul à réussir son penalty.

Les Abeilles effectueront leur deuxième match amical mardi soir 20h contre Ajoie à Neuchâtel. /jpp