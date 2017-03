Déception, frustration, gâchis, les qualificatifs ne manquent pas pour définir la fin de saison du HC La Chaux-de-Fonds.

Mardi, devant 2800 spectateurs aux Mélèzes, la formation d’Alex Reinhard s’est inclinée 2-1 contre Rapperswil et est donc éliminée des play-off de Ligue nationale B de hockey sur glace, au stade des demi-finales. Les Saint-Gallois remportent la série 4-1 et affronteront Langenthal en finale pour le titre.

Si le HCC a souvent été proche de Rapperswil dans les matches, la différence est flagrante dans la série. Les Chaux-de-Fonniers n’ont jamais fait illusion et ne méritent tout simplement pas leur place en finale. L'adversaire était sans doute moins talentueux mais mieux préparé, plus solide et peut-être plus motivé. Le public attendait une réaction d'orgueil dans l'acte V, mais celle-ci n'est jamais arrivée. Au contraire, les erreurs individuelles ont pénalisé toute l'équipe.

C’est une déception pour l’équipe, le club et les supporters qui en attendant certainement davantage. Rien de sert de tirer des conclusions trop hâtives de cette élimination, mais une remise en question à tous les étage paraît incoutournale. / yra