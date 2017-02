Le HC Uni dos au mur

Le HC Université Neuchâtel s'est incliné mardi soir 4-2 face au HC Sion lors de l'acte II des demi-finales de play-off de 1re Ligue de hockey sur glace. Les patineurs du Littoral sont désormais menés 2-0 dans cette série "au meilleur de 5".

Mauvaise entame de match

Comme lors de l'acte I, la troupe de Fabrice Dessarzin s'est très vite retrouvée menée. Les Valaisans pouvait ouvrir le score après 2 minutes seulement par Xavier Nendaz. Colin Loeffel doublait la mise moins de quatre minutes plus tard. Ce n'est qu'à 2-0 que le HC Uni s'est véritablement mis à jouer et à inquiéter le portier Todeschini. Longtemps vains, les efforts neuchâtelois sont enfin récompensés au début du troisième tiers-temps, les deux défenseurs Kolly et Franzin inscrivant deux buts coup sur coup (46e et 48e). Dès lors le match pouvait basculer d'un côté comme de l'autre, mais le talent des Valaisans à tout de même fait pencher la balance, Remy Rimann (ex-LHC et Red Ice) inscrivant le 3-2 à la 57e.

Les Universitaire sont donc désormais menés 2-0 dans cette série au "meilleur des 5". Ils sont dans l'obligation de gagner samedi à Sion, au risque de voir leur saison se terminer. /yfr