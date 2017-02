Le HCC s'adjuge le derby

Le dernier derby de la saison régulière de Ligue B de hockey sur glace a tourné en faveur du HC La Chaux-de-Fonds. Les Abeilles ont battu le HC Ajoie 4-3, dimanche soir, au Voyeboeuf. Le match a été plaisant. Son issue a récompensé la ténacité et l'efficacité du HCC. Le HCA peut regretter son manque de réalisme, lui qui a été dominateur dans ce match. Dès vendredi, les deux équipes seront engagées en play-off. La Chaux-de-Fonds jouera contre Viège.

Le HCC d'entrée

Le réalisme froid du HCC a douché le HCA. Les Neuchâtelois ont trouvé la faille à 5 contre 4 après moins de cinq minutes de jeu, grâce à un tir de Patrick Zubler. Il s'agissait du premier tir chaux-de-fonnier dans cette rencontre. Loin de baisser les bras, Ajoie a sonné la révolte et dominé les débats dans la première période (15 tirs à 6) mais n'a pas trouvé la faille face à un excellent Remo Giovannini. Auguste Impose a notamment raté une énorme occasion (7e). Le jeu de puissance du HCA a connu également quelques lacunes en début de match. Le HCC a répliqué par contre-attaques mais s'est heurté à un bon Elien Paupe.

Un deuxième tiers-temps fou

Le HC Ajoie est entré avec beaucoup d'envie dans la deuxième période. Il est logiquement revenu à la marque grâce à un but opportuniste de Leonardo Fuhrer, marqué à 5 contre 4. La joie jurassienne a été de courte durée, puisque le HCC a repris l'avantage 55 secondes plus tard par Phil DeSimone (1-2, 23e). Les visiteurs ont continué de faire preuve d'une efficacité redoutable avec le 3-1 et le 4-1 marqués coup sur coup par Devin Muller peu avant la mi-match. Le portier ajoulot Elien Paupe a alors cédé sa place à Ludovic Waeber. L'euphorie chaux-de-fonnière a pris fin quelques instants plus tard avec la réduction du score de Victor Barbero pour Ajoie, ce qui a concrétisé la domination territoriale du HCA.

Le dernier tiers-temps a été synonyme de remplissage. Ajoie a poussé et le HCC a tenu à une exception près et un but de Jordane Hauert, sur un assist de Philip-Michael Devos. Pour le reste, Remo Giovannini a dégoûté les attaquants jurassiens et la défense chaux-de-fonnière a retroussé les manches pour remporter cette partie et engranger de la confiance avant les séries finales. /mle