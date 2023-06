Bryan Balsiger rempli d’ambitions

Un peu de déception, mais beaucoup d’ambition pour Bryan Balsiger. Le cavalier de Corcelles s’est classé au 6e rang du Grand-Prix N150 du Cudret dimanche. À domicile, le Neuchâtelois et sa monture Cyra Z ont réalisé un sans-faute lors de leur premier passage. Mais lors du barrage avec sept autres concurrents, le duo a rapidement commis une erreur. « Il fallait prendre plus de risque que les autres, mais malheureusement ça n’a pas passé », explique le champion local. Pas de quoi entamer le moral du Neuchâtelois, ravi d’avoir pu participer à cette compétition à domicile : « c’est indispensable. J’adore monter ici, devant ma famille et mes amis ».