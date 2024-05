Xhaka, Akanji et Sommer arrivés, Odermatt en visite

Manuel Akanji, Yann Sommer et Granit Xhaka ont rejoint le camp d'entraînement de l'équipe de Suisse. Et Marco Odermatt est passé dire bonjour.

Outre Akanji, Sommer et Xhaka, Michel Aebischer, Remo Freuler, Dan Ndoye, Ricardo Rodriguez et Yvon Mvogo sont aussi présents au camp. Six joueurs sont encore attendus lundi. Gregor Kobel disputera samedi soir la finale de la Ligue des champions avec Dortmund contre le Real Madrid, les Luganais Uran Bislimi, Renato Steffen et Albian Hajdari seront en finale de la Coupe de Suisse dimanche, Andi Zeqiri jouera encore dimanche avec Genk pour une place en Coupe d'Europe et Noah Okafor a disputé un match amical en Australie avec l'AC Milan.

Un invité de marque à l'entraînement

Triple vainqueur du général de la Coupe du monde de ski alpin, Marco Odermatt a participé à l'entraînement de vendredi soir. Le Nidwaldien a répondu à l'invitation du sélectionneur Murat Yakin et s'est entraîné pendant 20 bonnes minutes sous une pluie battante. Une expérience particulière pour le Nidwaldien: 'C'était super cool d'avoir un petit aperçu et de pouvoir échanger entre nous.'

En jonglant en cercle, 'Odi' a prouvé qu'il était également doué techniquement loin des pistes. Xherdan Shaqiri lui a donné des conseils et Granit Xhaka lui a remis un maillot de l'équipe nationale portant son nom et floqué du numéro 10. Odermatt devrait porter son cadeau le 23 juin à Francfort, lorsqu'il soutiendra l'équipe de Suisse lors du duel contre l'Allemagne à l'Euro.

/ATS